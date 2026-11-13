Daddy Yankee виконав попурі хітів на Latin Grammy за участі LL Cool J — Rolling Stone
Пуерториканський репер Daddy Yankee виконав попурі зі своїх хітів на церемонії Latin Grammy. Під час номера на сцені з’явився LL Cool J, а Daddy Yankee виконав хіп-хоп-версію Gasolina, поєднану з композицією Mama Said Knock You Out. Про це повідомляє Rolling Stone.
Гості та композиції
Daddy Yankee також виконав пісні Ella Me Levantó та Lo Que Pasó, Pasó. Разом з іспанською співачкою Bad Gyal він заспівав Dura, а з колумбійським виконавцем Feid — Rompe. Серед гостей номера також були French Montana, Diljit Dosanjh і Bizarrap.
Напередодні церемонії Латинська академія звукозапису відзначила Daddy Yankee як Людину року. На премії він також номінований у категорії Best Urban/Fusion Performance за сесію з Bizarrap. У разі перемоги це стане його восьмою нагородою Latin Grammy.
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Альбом і Coachella
У лютому Daddy Yankee виповнилося 50 років, а 2026 рік позначає три десятиліття його роботи в музичній індустрії. Минулого місяця артист випустив десятий студійний альбом La Postal, у якому, за даними Rolling Stone, поєднав християнські цінності та регетон.
Також Daddy Yankee назвали одним із хедлайнерів фестивалю Coachella 2027. Цей виступ має стати його дебютом на фестивалі.