Daddy Yankee виконав попурі хітів на Latin Grammy за участі LL Cool J — Rolling Stone

Пуерториканський репер Daddy Yankee виконав попурі зі своїх хітів на церемонії Latin Grammy. Під час номера на сцені з’явився LL Cool J, а Daddy Yankee виконав хіп-хоп-версію Gasolina, поєднану з композицією Mama Said Knock You Out. Про це повідомляє Rolling Stone.

Гості та композиції

Daddy Yankee також виконав пісні Ella Me Levantó та Lo Que Pasó, Pasó. Разом з іспанською співачкою Bad Gyal він заспівав Dura, а з колумбійським виконавцем Feid — Rompe. Серед гостей номера також були French Montana, Diljit Dosanjh і Bizarrap.

Напередодні церемонії Латинська академія звукозапису відзначила Daddy Yankee як Людину року. На премії він також номінований у категорії Best Urban/Fusion Performance за сесію з Bizarrap. У разі перемоги це стане його восьмою нагородою Latin Grammy.

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Альбом і Coachella

У лютому Daddy Yankee виповнилося 50 років, а 2026 рік позначає три десятиліття його роботи в музичній індустрії. Минулого місяця артист випустив десятий студійний альбом La Postal, у якому, за даними Rolling Stone, поєднав християнські цінності та регетон.

Також Daddy Yankee назвали одним із хедлайнерів фестивалю Coachella 2027. Цей виступ має стати його дебютом на фестивалі.

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