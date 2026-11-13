波多黎各说唱歌手Daddy Yankee在拉丁格莱美颁奖典礼上表演了自己的热门歌曲串烧。表演期间，LL Cool J登上舞台，Daddy Yankee演唱了将Gasolina与Mama Said Knock You Out结合的嘻哈版本。Rolling Stone报道。

嘉宾与歌曲

Daddy Yankee还演唱了Ella Me Levantó和Lo Que Pasó, Pasó。他与西班牙歌手Bad Gyal合唱了Dura，与哥伦比亚歌手Feid合作演唱了Rompe。French Montana、Diljit Dosanjh和Bizarrap也作为表演嘉宾亮相。

颁奖典礼前夕，拉丁录音学院授予Daddy Yankee年度人物称号。他还凭借与Bizarrap合作的音乐会话获得Best Urban/Fusion Performance类别提名。如果获奖，这将是他的第八座拉丁格莱美奖。

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专辑与Coachella

Daddy Yankee于2月年满50岁，2026年标志着他在音乐行业工作满30年。上个月，这位艺人发行了第十张录音室专辑La Postal；据Rolling Stone报道，他在其中结合了基督教价值观与雷鬼顿音乐。

Daddy Yankee还被列为2027年Coachella音乐节的领衔艺人之一。这场演出将成为他在该音乐节的首次亮相。

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