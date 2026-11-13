Portorykański raper Daddy Yankee wykonał medley swoich hitów podczas ceremonii Latin Grammy. W trakcie występu na scenie pojawił się LL Cool J, a Daddy Yankee wykonał hiphopową wersję Gasolina połączoną z utworem Mama Said Knock You Out. Poinformował o tym Rolling Stone.

Goście i utwory

Daddy Yankee wykonał również piosenki Ella Me Levantó i Lo Que Pasó, Pasó. Wraz z hiszpańską piosenkarką Bad Gyal zaśpiewał Dura, a z kolumbijskim wykonawcą Feidem — Rompe. Wśród gości występu byli także French Montana, Diljit Dosanjh i Bizarrap.

W przeddzień ceremonii Latin Recording Academy uhonorowała Daddy Yankee tytułem Człowieka Roku. Jest on także nominowany do nagrody w kategorii Best Urban/Fusion Performance za sesję z Bizarrapem. W przypadku zwycięstwa będzie to jego ósma nagroda Latin Grammy.

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Album i Coachella

W lutym Daddy Yankee skończył 50 lat, a rok 2026 oznacza trzy dekady jego pracy w branży muzycznej. W ubiegłym miesiącu artysta wydał dziesiąty album studyjny La Postal, w którym, według Rolling Stone, połączył chrześcijańskie wartości i reggaeton.

Daddy Yankee został również wymieniony jako jeden z headlinerów festiwalu Coachella 2027. Ten występ ma być jego debiutem na festiwalu.

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