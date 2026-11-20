法国人工智能公司Mistral正在新加坡设立亚太地区总部。该公司还计划到2027年将其地区员工人数翻倍至200人，《财富》报道。

押注开放权重模型

该公司押注于该地区对开放权重模型的兴趣——用户可以下载并在自己的硬件上运行这类模型。中国开放模型已在东南亚得到使用：新加坡国家人工智能研究计划基于阿里巴巴的Qwen开发了最新版SEA-LION模型，而华侨银行在30多种内部银行工具中使用了包括DeepSeek在内的开放模型。

Mistral首席商务官玛乔丽·亚涅维奇表示，该公司希望通过为客户提供实操支持，与中国开发商竞争。她表示，部署人工智能模型不仅需要其智能能力，还需要部署技术、构建工作流程的工具，以及直接与客户合作的工程师。亚涅维奇称，当企业尝试将中国模型投入生产使用时，这些模型往往缺少其中一个或多个组成部分。

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研究中心与政府合作

新加坡办公室还将作为Mistral扩展后的研究中心运营。该公司计划为该地区公共部门、高科技制造业和机器人技术开发先进模型。Mistral亚太地区营收副总裁杰夫·孙表示，当地团队中超过70%是工程师和研究人员，近期招聘的大多数岗位为研究和工程职位。

Mistral与新加坡的联系始于2024年，当时该国国防部与其接洽。2025年11月，该公司还与负责公共安全领域事务的新加坡内政团队科技局签署了谅解备忘录。双方同意深化在视频人工智能、具身人工智能和网络安全领域的合作。

Mistral将自身定位为面向寻求自主性的组织、可替代美国和中国人工智能供应商的选择。亚涅维奇表示，在选择合作伙伴建设人工智能系统时，技术主权已成为公共和私营机构的一项要求。

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