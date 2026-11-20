Французская компания в сфере искусственного интеллекта Mistral открывает штаб-квартиру для Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре. Она также планирует удвоить региональный штат до 200 сотрудников к 2027 году, сообщает Fortune.

Ставка на открытые модели

Компания рассчитывает на интерес региона к моделям с открытыми весами — таким, которые пользователи могут скачивать и запускать на собственном оборудовании. В Юго-Восточной Азии уже используют китайские открытые модели: национальная программа исследований ИИ Сингапура создала последнюю версию модели SEA-LION на базе Qwen от Alibaba, а банк OCBC применяет открытые модели, включая DeepSeek, в более чем 30 внутренних банковских инструментах.

Коммерческий директор Mistral Марджори Яневич заявила, что компания стремится конкурировать с китайскими разработчиками благодаря практической поддержке клиентов. По ее словам, для внедрения модели ИИ необходимы не только ее интеллектуальные возможности, но и технологии развертывания, инструменты для создания рабочих процессов и инженеры, работающие непосредственно с клиентами. Яневич утверждает, что у китайских моделей часто отсутствует один или несколько этих компонентов, когда компании пытаются запустить их в производственное использование.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Научный центр и сотрудничество с государством

Сингапурский офис также будет работать как расширенный научный центр Mistral. Компания намерена разрабатывать передовые модели для государственного сектора региона, высокотехнологичного производства и робототехники. Вице-президент Mistral по доходам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джефф Сун сообщил, что более 70% местной команды составляют инженеры и ученые, а большинство последних наймов пришлось на научные и инженерные должности.

Связи Mistral с Сингапуром начались в 2024 году после обращения Министерства обороны страны. В ноябре 2025 года компания также подписала меморандум о взаимопонимании с сингапурским Агентством науки и технологий Home Team, работающим в сфере общественной безопасности. Стороны договорились углублять сотрудничество в области видео-ИИ, воплощенного ИИ и кибербезопасности.

Mistral позиционирует себя как альтернативу американским и китайским поставщикам ИИ для организаций, стремящихся к автономии. По словам Яневич, технологический суверенитет стал требованием для государственных и частных структур при выборе партнеров для создания ИИ-систем.

Читай нас в