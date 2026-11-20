Francuska firma działająca w dziedzinie sztucznej inteligencji Mistral otwiera w Singapurze siedzibę dla regionu Azji i Pacyfiku. Planuje również podwoić regionalne zatrudnienie do 200 pracowników do 2027 roku, informuje Fortune.

Stawka na otwarte modele

Firma liczy na zainteresowanie regionu modelami z otwartymi wagami — takimi, które użytkownicy mogą pobrać i uruchomić na własnym sprzęcie. W Azji Południowo-Wschodniej już wykorzystuje się chińskie otwarte modele: singapurski narodowy program badań nad AI stworzył najnowszą wersję modelu SEA-LION na bazie Qwen firmy Alibaba, a bank OCBC stosuje otwarte modele, w tym DeepSeek, w ponad 30 wewnętrznych narzędziach bankowych.

Dyrektorka handlowa Mistral Marjorie Janiewicz powiedziała, że firma chce konkurować z chińskimi deweloperami dzięki praktycznemu wsparciu klientów. Według niej wdrożenie modelu AI wymaga nie tylko jego możliwości intelektualnych, lecz także technologii wdrożeniowych, narzędzi do tworzenia przepływów pracy oraz inżynierów pracujących bezpośrednio z klientami. Janiewicz stwierdziła, że chińskim modelom często brakuje jednego lub kilku z tych elementów, gdy firmy próbują uruchomić je w zastosowaniach produkcyjnych.

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Centrum badawcze i współpraca z państwem

Singapurskie biuro będzie również działać jako rozszerzone centrum badawcze Mistral. Firma zamierza opracowywać zaawansowane modele dla sektora publicznego regionu, produkcji zaawansowanych technologii i robotyki. Wiceprezes Mistral ds. przychodów w regionie Azji i Pacyfiku Jeff Sun poinformował, że ponad 70% lokalnego zespołu stanowią inżynierowie i naukowcy, a większość ostatnich rekrutacji dotyczyła stanowisk badawczych i inżynieryjnych.

Kontakty Mistral z Singapurem rozpoczęły się w 2024 roku po zwróceniu się do firmy przez Ministerstwo Obrony tego kraju. W listopadzie 2025 roku firma podpisała również memorandum o porozumieniu z singapurską Agencją Nauki i Technologii Home Team, działającą w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Strony uzgodniły pogłębienie współpracy w zakresie AI wideo, ucieleśnionej AI i cyberbezpieczeństwa.

Mistral pozycjonuje się jako alternatywa dla amerykańskich i chińskich dostawców AI dla organizacji dążących do autonomii. Według Janiewicz suwerenność technologiczna stała się wymogiem dla podmiotów publicznych i prywatnych przy wyborze partnerów do tworzenia systemów AI.

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