在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，由小岛屿国家、非洲国家、欧盟及其他G20国家组成的联盟正争取启动一项关于海洋的多年进程。其目标是在2028年对《巴黎协定》落实情况进行第二次全球盘点时，加强海洋议题的作用。据Climate Home News报道，倡议发起方希望将海洋议程纳入联合国气候变化正式谈判。

该提案涵盖交通和能源脱碳、旅游业和渔业适应，以及损失与损害问题。该媒体称，海洋是世界上最大的二氧化碳汇，已吸收93%的多余热量。与此同时，在联合国正式谈判框架内，海洋议题迄今主要以自愿对话形式讨论，尚未形成一致同意的决定。

对多年计划的支持

海洋对话于2021年设立，并于2023年转为年度形式，目前是联合国气候进程中唯一专门讨论海洋问题的平台。在一场专门总结今年对话成果的联合国活动上，多个国家的代表支持将其成果与《巴黎协定》的提高雄心周期相联系的想法。

佛得角环境部长卡洛斯·瓦雷拉代表由39个国家组成的小岛屿国家联盟发言时，呼吁通过一项多年计划。纽埃代表太平洋岛国、欧盟、印度尼西亚以及代表非洲谈判小组的加纳也明确支持这一想法。巴西表示，其认为这种做法具有价值。据Climate Home News报道，出席活动的各方没有一方表示反对。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

气候计划中的海洋优先事项

法国和巴西还共同领导自愿倡议“Blue NDC Challenge”，该倡议鼓励各国将海洋优先事项纳入其国家自主贡献（NDC）。已有17个国家加入该倡议。

世界资源研究所评估显示，90%的岛国和沿海国家在其最新版气候计划中纳入了至少一项海洋相关措施，而上一周期这一比例为73%。与此同时，这类承诺中只有12%涉及海洋能源、航运和水生食物系统。

哥伦比亚前环境部长伊雷内·贝莱斯·托雷斯称，缺乏关于停止近海石油和天然气开采的承诺是一个重大缺口。她指出，85%的新化石燃料发现和71%的新项目位于海上。此外，讨论参与者强调了资金不足的问题：根据Zero Carbon Analytics在11月作出的估算，海洋仅获得“蓝色经济”所需近5500亿美元中的约2%。

关注我们在