На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, коалиция малых островных государств, африканских стран, Европейского союза и других государств G20 добивается запуска многолетнего процесса по океану. Его цель — усилить роль океанических вопросов в ходе второго Глобального обзора выполнения Парижского соглашения в 2028 году. Как сообщает Climate Home News, инициаторы стремятся включить океаническую повестку в формальные переговоры ООН по изменению климата.

Предложение охватывает декарбонизацию транспорта и энергетики, адаптацию туризма и рыболовства, а также вопросы потерь и ущерба. По данным издания, океан является крупнейшим в мире поглотителем углекислого газа и уже поглотил 93% избыточного тепла. В то же время в рамках формальных переговоров ООН тема океана до сих пор преимущественно рассматривалась в формате добровольного диалога без согласованных решений.

Поддержка многолетнего плана

Океанический диалог, учреждённый в 2021 году и переведённый на ежегодный формат в 2023-м, сейчас является единственной площадкой климатического процесса ООН, посвящённой вопросам океана. Во время мероприятия ООН, посвящённого итогам нынешнего диалога, представители ряда стран поддержали идею связать его результаты с циклом повышения амбиций Парижского соглашения.

Министр окружающей среды Кабо-Верде Карлос Варела, выступавший от имени Альянса малых островных государств, объединяющего 39 стран, призвал принять многолетний план. Идею также прямо поддержали Ниуэ от имени тихоокеанских островных государств, ЕС, Индонезия и Гана от имени Африканской группы переговорщиков. Бразилия заявила, что видит ценность в таком подходе. По информации Climate Home News, ни одна из сторон, присутствовавших на мероприятии, не выступила против.

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Океанические приоритеты в климатических планах

Франция и Бразилия также возглавляют добровольную инициативу Blue NDC Challenge, которая поощряет страны включать океанические приоритеты в определяемые на национальном уровне вклады (NDC). К ней уже присоединились 17 государств.

По оценке World Resources Institute, 90% островных и прибрежных государств включили как минимум одну меру по океану в последнюю редакцию своих климатических планов — против 73% в предыдущем цикле. В то же время лишь 12% таких обязательств касаются морской энергетики, судоходства и водных продовольственных систем.

Бывшая министр окружающей среды Колумбии Ирене Велес Торрес назвала отсутствие обязательств по отказу от добычи нефти и газа на шельфе существенным пробелом. Она отметила, что 85% новых открытий ископаемого топлива и 71% новых проектов приходятся на море. Отдельно участники обсуждения подчеркнули дефицит финансирования: согласно ноябрьской оценке Zero Carbon Analytics, в океан поступает лишь около 2% из почти 550 млрд долларов, необходимых для «голубой экономики».

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