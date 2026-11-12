Na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji koalicja małych państw wyspiarskich, krajów afrykańskich, Unii Europejskiej i innych państw G20 zabiega o uruchomienie wieloletniego procesu dotyczącego oceanów. Jego celem jest wzmocnienie roli kwestii oceanicznych podczas drugiego Globalnego Przeglądu realizacji porozumienia paryskiego w 2028 roku. Jak informuje Climate Home News, inicjatorzy dążą do włączenia agendy oceanicznej do formalnych negocjacji ONZ w sprawie zmian klimatu.

Propozycja obejmuje dekarbonizację transportu i energetyki, adaptację turystyki i rybołówstwa, a także kwestie strat i szkód. Według publikacji ocean jest największym na świecie pochłaniaczem dwutlenku węgla i pochłonął już 93% nadmiarowego ciepła. Jednocześnie w ramach formalnych negocjacji ONZ temat oceanów był dotąd rozpatrywany głównie w formule dobrowolnego dialogu bez uzgodnionych decyzji.

Poparcie dla wieloletniego planu

Dialog Oceaniczny, ustanowiony w 2021 roku i przekształcony w formułę coroczną w 2023 roku, jest obecnie jedyną platformą procesu klimatycznego ONZ poświęconą kwestiom oceanów. Podczas wydarzenia ONZ poświęconego podsumowaniu tegorocznego dialogu przedstawiciele wielu państw poparli pomysł powiązania jego wyników z cyklem zwiększania ambicji porozumienia paryskiego.

Minister środowiska Cabo Verde Carlos Varela, występując w imieniu Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich, który zrzesza 39 krajów, wezwał do przyjęcia wieloletniego planu. Pomysł bezpośrednio poparły także Niue w imieniu państw wyspiarskich Pacyfiku, UE, Indonezja oraz Ghana w imieniu Afrykańskiej Grupy Negocjatorów. Brazylia oświadczyła, że dostrzega wartość w takim podejściu. Według Climate Home News żadna ze stron obecnych na wydarzeniu nie wystąpiła przeciwko temu.

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Priorytety oceaniczne w planach klimatycznych

Francja i Brazylia przewodzą również dobrowolnej inicjatywie Blue NDC Challenge, która zachęca państwa do uwzględniania priorytetów oceanicznych w ustalanych na szczeblu krajowym wkładach (NDC). Do inicjatywy przystąpiło już 17 państw.

Według oceny World Resources Institute 90% państw wyspiarskich i nadbrzeżnych uwzględniło co najmniej jedno działanie dotyczące oceanów w najnowszej wersji swoich planów klimatycznych, wobec 73% w poprzednim cyklu. Jednocześnie tylko 12% takich zobowiązań dotyczy energetyki morskiej, żeglugi i wodnych systemów żywnościowych.

Była minister środowiska Kolumbii Irene Vélez Torres uznała brak zobowiązań dotyczących rezygnacji z wydobycia ropy i gazu na szelfie za istotną lukę. Zaznaczyła, że 85% nowych odkryć paliw kopalnych i 71% nowych projektów przypada na morze. Osobno uczestnicy dyskusji podkreślili niedobór finansowania: według listopadowej oceny Zero Carbon Analytics do oceanów trafia jedynie około 2% z niemal 550 mld dolarów potrzebnych dla „niebieskiej gospodarki”.

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