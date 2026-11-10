Пегула обіграла Костюк на WTA Finals, Свьонтек залишиться дев’ятою — Interia Sport
Американська тенісистка Джессіка Пегула перемогла Марту Костюк з рахунком 6:2, 7:5 у матчі групового етапу WTA Finals в Indian Wells Tennis Garden. Цей результат позбавив Костюк можливості випередити польку Ігу Свьонтек у світовому рейтингу, повідомляє Interia Sport.
За даними видання, Костюк могла обійти Свьонтек за підсумками сезону лише за умови двох перемог на груповому етапі WTA Finals. Перед матчем з Пегулою українка вже поступилася Лінді Носковій — 2:6, 4:6. Після другої поразки Свьонтек завершить сезон на дев’ятій позиції рейтингу.
Перший сет за Пегулою
Пегула розпочала матч із дев’яти поспіль виграних розіграшів і швидко здобула перевагу з брейком. У першій партії Костюк припустилася 17 невимушених помилок, тоді як американка зробила п’ять. Пегула виграла сет 6:2 за 30 хвилин.
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На старті другої партії Костюк знову втратила подачу, але зуміла повернутися до боротьби. За рахунку 4:4 Пегула не реалізувала два брейкпойнти. В одинадцятому геймі американка повела 0:40 на подачі суперниці, а Костюк відіграла чотири очки поспіль. Утім, гейм залишився за Пегулою після невдалого укороченого удару та подвійної помилки українки.
Матч Пегули з Носковою
Костюк увійшла до складу учасниць WTA Finals як перша запасна після зняття Олени Рибакіної через проблеми зі здоров’ям. У сезоні українка двічі перемагала Пегулу: у півфіналі турніру в Брісбені та в третьому колі змагань у Мадриді.
Після перемоги над Костюк Пегула зіграє з Носковою в матчі за вихід до півфіналу турніру.