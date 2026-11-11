Акції Nvidia на премаркеті зросли на 5,3% після дводенного падіння — CNBC

У США акції Nvidia на премаркеті в середу зросли на 5,3% після двох днів падіння. У вівторок папери компанії завершили торги зі зниженням на 5,47%, а в понеділок втратили 4,3% вартості.

Перевірка можливих ризиків

Як повідомляє CNBC, у вівторок Nvidia заявила про залучення юридичної фірми Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Вона має встановити, чи могли бути скомпрометовані секрети компанії або національна безпека.

Перевірка відбувається на тлі повідомлень про стосунки генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга з жінкою, яку CNBC називає ймовірною китайською шпигункою. За даними співрозмовників видання, Хуанг повернувся до офісу в понеділок, а у вівторок проводив зустрічі. Nvidia має оприлюднити квартальні фінансові результати 17 листопада.

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Оцінки аналітиків

Аналітики Bank of America описали три можливі сценарії для інвесторів. Перший передбачає локалізацію наслідків за збереження наступності керівництва, другий — тривалу невизначеність і тиск на оцінку компанії перед звітністю. Третій сценарій передбачає посилення наслідків у разі несприятливих висновків перевірки, змін у керівництві або жорсткіших обмежень.

Morgan Stanley у середу виключив Nvidia зі списку найкращих інвестиційних ідей. Аналітики банку зазначили, що акції компанії втратили понад 25% від моменту включення до цього переліку 2 жовтня, а лідерство Хуанга є важливим для стратегічного розвитку Nvidia.

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