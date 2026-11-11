W USA akcje Nvidii wzrosły w środę o 5,3% w handlu przed sesją po dwóch dniach spadków. We wtorek akcje spółki zakończyły sesję spadkiem o 5,47%, a w poniedziałek straciły 4,3% wartości.

Weryfikacja potencjalnych zagrożeń

Jak informuje CNBC, we wtorek Nvidia oświadczyła, że zaangażowała kancelarię prawną Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Ma ona ustalić, czy tajemnice spółki lub bezpieczeństwo narodowe mogły zostać naruszone.

Weryfikacja odbywa się w związku z doniesieniami o relacji dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga z kobietą, którą CNBC nazywa prawdopodobną chińską szpieginią. Według źródeł redakcji Huang wrócił do biura w poniedziałek, a we wtorek odbywał spotkania. Nvidia ma opublikować kwartalne wyniki finansowe 17 listopada.

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Oceny analityków

Analitycy Bank of America opisali trzy możliwe scenariusze dla inwestorów. Pierwszy zakłada ograniczenie skutków przy zachowaniu ciągłości kierownictwa, drugi — przedłużającą się niepewność i presję na wycenę spółki przed publikacją wyników. Trzeci scenariusz zakłada nasilenie skutków w przypadku niekorzystnych ustaleń weryfikacji, zmian w kierownictwie lub surowszych ograniczeń.

Morgan Stanley w środę usunął Nvidię z listy najlepszych pomysłów inwestycyjnych. Analitycy banku zaznaczyli, że akcje spółki straciły ponad 25% od czasu włączenia jej do tego zestawienia 2 października, a przywództwo Huanga jest ważne dla strategicznego rozwoju Nvidii.

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