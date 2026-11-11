在美国，英伟达股价周三在盘前交易中上涨5.3%，此前已连续下跌两天。周二，该公司股票收盘下跌5.47%，周一则下跌了4.3%。

核查潜在风险

据CNBC报道，英伟达周二表示已聘请律师事务所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz。该律所将确定公司的机密或国家安全是否可能已遭到损害。

此次核查是在有关英伟达首席执行官黄仁勋与一名女子关系的报道背景下进行的，CNBC称该女子疑似为中国间谍。据该媒体消息人士称，黄仁勋周一返回办公室，并于周二举行了会议。英伟达将于11月17日公布季度财务业绩。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

分析师评估

美国银行分析师为投资者描述了三种可能情景。第一种是在保持管理层延续性的情况下控制影响，第二种是持续的不确定性以及在财报发布前对公司估值的压力。第三种情景是，如果核查得出不利结论、管理层发生变动或限制更加严格，影响将会加剧。

摩根士丹利周三将英伟达从其最佳投资观点名单中移除。该行分析师指出，自10月2日被纳入该名单以来，该公司股价已下跌超过25%，而黄仁勋的领导地位对英伟达的战略发展十分重要。

关注我们在