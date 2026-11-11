В США акции Nvidia на премаркете в среду выросли на 5,3% после двух дней падения. Во вторник бумаги компании завершили торги снижением на 5,47%, а в понедельник потеряли 4,3% стоимости.

Проверка возможных рисков

Как сообщает CNBC, во вторник Nvidia заявила о привлечении юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Она должна установить, могли ли быть скомпрометированы секреты компании или национальная безопасность.

Проверка проходит на фоне сообщений об отношениях генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с женщиной, которую CNBC называет вероятной китайской шпионкой. По данным источников издания, Хуанг вернулся в офис в понедельник, а во вторник проводил встречи. Nvidia должна опубликовать квартальные финансовые результаты 17 ноября.

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Оценки аналитиков

Аналитики Bank of America описали три возможных сценария для инвесторов. Первый предполагает локализацию последствий при сохранении преемственности руководства, второй — длительную неопределенность и давление на оценку компании перед отчетностью. Третий сценарий предполагает усиление последствий в случае неблагоприятных выводов проверки, изменений в руководстве или более жестких ограничений.

Morgan Stanley в среду исключил Nvidia из списка лучших инвестиционных идей. Аналитики банка отметили, что акции компании потеряли более 25% с момента включения в этот перечень 2 октября, а лидерство Хуанга важно для стратегического развития Nvidia.

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