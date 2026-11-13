Международное агентство по атомной энергии заявило о растущей обеспокоенности подземным заводом по обогащению урана в иранском Исфахане. Иран задекларировал этот объект в прошлом году, однако не разрешил МАГАТЭ провести его инспекцию, сообщает Jerusalem Post.

Конфиденциальный отчет

По данным издания, позиция МАГАТЭ изложена в конфиденциальном ежеквартальном отчете по Ирану для государств-членов агентства. Reuters ознакомилось с отчетом в пятницу. МАГАТЭ является ядерным надзорным органом ООН.

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Что известно об объекте

Агентство отметило, что не знает точного местонахождения Исфаханского завода по обогащению топлива, его статуса в целях гарантий и того, имеется ли на нем ядерный материал. Речь идет об объекте Isfahan Fuel Enrichment Plant, или IFEP.

В сообщении объект описан как подземный завод. Неопределенность относительно его местонахождения, статуса и наличия ядерного материала МАГАТЭ связывает с отсутствием у агентства доступа для проверки.

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