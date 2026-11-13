Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o rosnącym zaniepokojeniu podziemnym zakładem wzbogacania uranu w irańskim Isfahanie. Iran zadeklarował ten obiekt w ubiegłym roku, lecz nie pozwolił MAEA przeprowadzić jego inspekcji, informuje Jerusalem Post.

Poufny raport

Według publikacji stanowisko MAEA przedstawiono w poufnym kwartalnym raporcie dotyczącym Iranu dla państw członkowskich agencji. Reuters zapoznał się z raportem w piątek. MAEA jest organem ONZ nadzorującym kwestie jądrowe.

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Co wiadomo o obiekcie

Agencja zaznaczyła, że nie zna dokładnej lokalizacji Zakładu Wzbogacania Paliwa w Isfahanie, jego statusu w zakresie zabezpieczeń ani tego, czy znajduje się w nim materiał jądrowy. Chodzi o obiekt Isfahan Fuel Enrichment Plant, czyli IFEP.

W raporcie obiekt opisano jako podziemny zakład. MAEA wiąże niepewność dotyczącą jego lokalizacji, statusu i obecności materiału jądrowego z brakiem dostępu agencji w celu przeprowadzenia weryfikacji.

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