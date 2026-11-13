Ведущий Джереми Кларксон заявил, что во время поездки на роботакси Tesla Cybercab в Техасе автомобиль проезжал на красный свет, резко тормозил перед несуществующими препятствиями и не остановился сразу после прибытия в пункт назначения. Об этом он рассказал в колонке для The Sunday Times, сообщает Motor1.

Две неудачные поездки

По словам Кларксона, он заказал в Техасе две поездки на роботакси Tesla. Первый автомобиль остановился за углом от места посадки и не тронулся. Встроенный помощник, как утверждает ведущий, при этом сообщал, что машина уже движется. Представитель Tesla посоветовал отменить заказ и вызвать другой автомобиль.

Вторая поездка сначала проходила нормально, однако затем Cybercab, по утверждению Кларксона, проехал на красный свет и начал резко тормозить из-за препятствий, которых, по его словам, на дороге не было. Ведущий отметил, что не мог вмешаться в управление, поскольку в салоне не было ни руля, ни педалей.

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Автомобиль не остановился в пункте назначения

Кларксон также рассказал, что роботакси продолжило движение после прибытия. Система сообщила пассажиру, что ищет безопасное место для остановки, хотя, по его мнению, по пути встречались подходящие для этого места. Он также описал эпизод, когда автомобиль, по его словам, испытывал трудности с реакцией на автономную тележку для покупок, пересекавшую его путь.

Motor1 отмечает, что парк роботакси Tesla в Остине уже привлекал внимание после столкновения с боллардом, а регуляторы начали федеральную проверку безопасности из-за поведения автомобилей. Сервис Tesla использует Model Y и Cybercab; компания также обсуждала возможность будущей продажи двухместного Cybercab частным клиентам, но конкретных сроков не называла.

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