Prowadzący Jeremy Clarkson stwierdził, że podczas przejazdu robotaksówką Tesla Cybercab w Teksasie samochód przejeżdżał na czerwonym świetle, gwałtownie hamował przed nieistniejącymi przeszkodami i nie zatrzymał się od razu po dotarciu do celu. Opowiedział o tym w felietonie dla The Sunday Times, podaje Motor1.

Dwa nieudane przejazdy

Według Clarksona zamówił on w Teksasie dwa przejazdy robotaksówką Tesli. Pierwszy samochód zatrzymał się za rogiem od miejsca odbioru i nie ruszył. Wbudowany asystent, jak twierdzi prowadzący, informował przy tym, że samochód już jedzie. Przedstawiciel Tesli poradził mu anulować zamówienie i wezwać inny pojazd.

Drugi przejazd początkowo przebiegał normalnie, jednak później Cybercab, jak twierdzi Clarkson, przejechał na czerwonym świetle i zaczął gwałtownie hamować z powodu przeszkód, których, według niego, nie było na drodze. Prowadzący zaznaczył, że nie miał możliwości ingerowania w prowadzenie pojazdu, ponieważ w kabinie nie było ani kierownicy, ani pedałów.

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Samochód nie zatrzymał się w miejscu docelowym

Clarkson opowiedział również, że robotaksówka kontynuowała jazdę po przybyciu na miejsce. System poinformował pasażera, że szuka bezpiecznego miejsca do zatrzymania, choć jego zdaniem po drodze znajdowały się miejsca odpowiednie do tego celu. Opisał też epizod, w którym samochód, według niego, miał trudności z reakcją na autonomiczny wózek sklepowy przecinający jego tor jazdy.

Motor1 zauważa, że flota robotaksówek Tesli w Austin już wcześniej zwróciła na siebie uwagę po zderzeniu z bolardem, a regulatorzy wszczęli federalne postępowanie dotyczące bezpieczeństwa z powodu zachowania pojazdów. Usługa Tesli wykorzystuje Model Y i Cybercab; firma omawiała również możliwość przyszłej sprzedaży dwuosobowego Cybercaba prywatnym klientom, lecz nie podała konkretnych terminów.

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