Ford stworzył kolekcję Ford Vault, liczącą ponad 100 samochodów, w tym rzadkie modele seryjne, samochody koncepcyjne i modele studyjne, których wcześniej nie prezentowano publicznie. Ekspozycję umieszczono w dawnym centrum realizacji zamówień Amazona między Ann Arbor a Detroit, informuje Motor1.

Samochody uratowane przed zniszczeniem

Wśród eksponatów jest Ford Contour SVT z 2000 roku z przebiegiem zaledwie 123 mil i fabryczną naklejką na szybie. W kolekcji znajduje się także testowy Ford Mustang GT New Edge z wolnossącym silnikiem V10. Samochód wykorzystywano przy rozwoju programów Cobra R i GT, a po zakończeniu prac miał zostać zniszczony.

Menedżer ds. dziedzictwa historycznego Ford Racing Nick Terzes powiedział, że prototyp przez lata ukrywano w magazynach i przekazywano między działami firmy. Ford nadal wykorzystuje samochód do badań technicznych: zamontowano w nim nowy moduł sterowania układem napędowym i nowe okablowanie, po czym auto zyskało większą moc.

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Modele designerskie i wypożyczone eksponaty

Kolekcja ma sekcje tematyczne poświęcone sportom motorowym, pojazdom użytkowym i designowi. W sekcji designerskiej po raz pierwszy pokazano wczesny model Forda Bronco, stworzony, aby przekonać kierownictwo do wskrzeszenia tej nazwy jako pełnoprawnego SUV-a. Model nie ma pełnego wnętrza: znajdują się w nim jedynie górne części zagłówków i kierownica.

Ekspozycja obejmuje także kompaktowy model z piankowego materiału o wysokiej wytrzymałości, który służył jako wczesny prototyp Forda Focusa, oraz koncept Ford UXC, przypominający czterodrzwiową wersję ostatniego Mercury Cougar. Wśród wypożyczonych samochodów są pickup Forda z 1934 roku z kolekcji Jaya Leno, koncept Cougar II od Detroit Historical Society oraz cztery niebieskie samochody Michigan State Police, których seria sięga 1957 roku.

Możliwe otwarcie dla odwiedzających

Ford współpracuje z miastem Romulus nad zmianą przeznaczenia terenu obiektu i dostosowaniem budynku do norm wymaganych do przyjmowania odwiedzających. Menedżer archiwów i dziedzictwa historycznego Forda Ted Ryan oświadczył, że Ford Vault ma ostatecznie zostać otwarty dla publiczności, jednak firma nie podała terminu.

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