Ford сформировал коллекцию Ford Vault из более чем 100 автомобилей, среди которых редкие серийные модели, концепт-кары и студийные модели, ранее не демонстрировавшиеся публично. Экспозицию разместили в бывшем центре выполнения заказов Amazon между Анн-Арбором и Детройтом, сообщает Motor1.

Автомобили, спасенные от уничтожения

Среди экспонатов есть Ford Contour SVT 2000 года с пробегом всего 123 мили и заводской наклейкой на окне. В коллекции также представлен испытательный Ford Mustang GT New Edge с атмосферным двигателем V10. Автомобиль использовали для разработки программ Cobra R и GT, а после завершения работ его должны были уничтожить.

Менеджер по историческому наследию Ford Racing Ник Терзес рассказал, что прототип годами скрывали на складах и передавали между подразделениями компании. Ford до сих пор использует автомобиль для технических исследований: в нем установили новый модуль управления силовым агрегатом и новую проводку, после чего машина получила больше мощности.

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Дизайнерские модели и заемные экспонаты

Коллекция имеет тематические разделы, посвященные автоспорту, рабочим автомобилям и дизайну. В дизайнерском разделе впервые показывают раннюю модель Ford Bronco, созданную для того, чтобы убедить руководство возродить это название как полноценный внедорожник. У модели нет полноценного интерьера: в ней есть только верхние части подголовников и рулевое колесо.

Также экспозиция содержит компактную модель из высокопрочного пеноматериала, служившую ранним прототипом Ford Focus, и концепт Ford UXC, похожий на четырехдверную версию последнего Mercury Cougar. Среди заемных автомобилей — пикап Ford 1934 года из коллекции Джея Лено, концепт Cougar II от Detroit Historical Society и четыре синих полицейских автомобиля Michigan State Police, серия которых восходит к 1957 году.

Возможное открытие для посетителей

Ford работает с городом Ромулус над изменением зонирования объекта и приведением здания в соответствие с нормами, необходимыми для приема посетителей. Менеджер архива и исторического наследия Ford Тед Райан заявил, что Ford Vault в конечном итоге планируют открыть для публики, однако компания не назвала сроков.

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