В Шардже, Объединенные Арабские Эмираты, семилетний Заид Мустафа Аль-Фахади, у которого церебральный паралич, вышел на поле вместе с арбитрами и выполнил символический первый удар перед матчем Профессиональной лиги ОАЭ между «Шарджей» и «Шабаб Аль-Ахли». Мальчик называет своим футбольным кумиром Криштиану Роналду, сообщает The National.

Мечта о футболе

Заид рассказал изданию, что после удара по мячу почувствовал себя профессиональным футболистом. Видео его выхода на поле широко распространили в социальных сетях. По словам мальчика, его одноклассники сначала не поверили, что именно он выполнил первый удар.

Церемонию организовали Профессиональная лига ОАЭ и фонд Nahr Al Hayat, связанный с Emirates Red Crescent. Представительница фонда Сохер Абид сообщила, что идея возникла во время встречи с Заидом после операции, когда его спросили, что он хотел бы сделать прежде всего. Мальчик ответил, что хочет играть в футбол.

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Лечение и реабилитация

Отец мальчика Мустафа Аль-Фахади сказал, что состояние сына связано с нехваткой кислорода во время рождения, которая, по его словам, повлияла на часть мозга, отвечающую за движение. Семья заметила трудности, когда Заиду было два года: он не мог ходить или стоять, а МРТ выявила проблему.

Заид перенес несколько хирургических вмешательств для улучшения подвижности. По данным фонда, ему провели три операции на ноге, после чего он проходил интенсивную физическую реабилитацию и речевую терапию. Отец сообщил, что сын посещает три сеанса физиотерапии в неделю, а финансовую поддержку семье предоставил фонд Nahr Al Hayat.

Заид учится в обычной школе Шарджи вместе со старшей сестрой. Отец объяснил, что выбрал обычную школу, поскольку трудности сына имеют физический, а не интеллектуальный характер. По его словам, приглашение на матч стало для мальчика важной психологической поддержкой.

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