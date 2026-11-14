在阿拉伯联合酋长国沙迦，患有脑瘫的七岁男孩扎耶德·穆斯塔法·阿尔-法哈迪与裁判一同走上球场，并在沙迦队与沙巴布·阿尔阿赫利队之间的一场阿联酋职业联赛比赛前开出象征性的第一球。男孩称克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是自己的足球偶像，《The National》报道。

足球梦想

扎耶德告诉该报，踢球后他感觉自己像一名职业足球运动员。他走上球场的视频在社交媒体上被广泛传播。男孩说，他的同学起初不相信是他开出了第一球。

该仪式由阿联酋职业联赛和与阿联酋红新月会有关联的Nahr Al Hayat基金会组织。该基金会代表索赫尔·阿比德表示，这一想法产生于扎耶德手术后的一次会面，当时有人问他最想做什么。男孩回答说，他想踢足球。

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治疗与康复

男孩的父亲穆斯塔法·阿尔-法哈迪说，儿子的状况与出生时缺氧有关，据他所说，这影响了负责运动的大脑部分。家人在扎耶德两岁时发现了困难：他无法行走或站立，核磁共振检查发现了问题。

扎耶德接受了数次手术以改善行动能力。基金会称，他的腿部接受了三次手术，之后进行了强化身体康复和语言治疗。父亲表示，儿子每周接受三次物理治疗，Nahr Al Hayat基金会为这个家庭提供了经济支持。

扎耶德与姐姐一起在沙迦的一所普通学校就读。父亲解释说，他选择普通学校是因为儿子的困难属于身体方面，而非智力方面。他说，获邀观看这场比赛成为男孩重要的心理支持。

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