W Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich siedmioletni Zayed Mustafa Al-Fahadi, który ma porażenie mózgowe, wyszedł na boisko wraz z sędziami i wykonał symboliczne pierwsze kopnięcie przed meczem UAE Pro League między Szardżą a Shabab Al-Ahli. Chłopiec za swojego piłkarskiego idola uważa Cristiano Ronaldo, informuje The National.

Marzenie o piłce nożnej

Zayed powiedział gazecie, że po kopnięciu piłki poczuł się jak zawodowy piłkarz. Nagranie wideo z jego wyjścia na boisko było szeroko rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Według chłopca jego koledzy z klasy początkowo nie wierzyli, że to właśnie on wykonał pierwsze kopnięcie.

Ceremonię zorganizowały UAE Pro League oraz fundacja Nahr Al Hayat, powiązana z Emirates Red Crescent. Przedstawicielka fundacji Soher Abid poinformowała, że pomysł narodził się podczas spotkania z Zayedem po operacji, gdy zapytano go, co najbardziej chciałby zrobić. Chłopiec odpowiedział, że chce grać w piłkę nożną.

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Leczenie i rehabilitacja

Ojciec chłopca, Mustafa Al-Fahadi, powiedział, że stan jego syna wiąże się z niedoborem tlenu podczas porodu, który, według niego, wpłynął na część mózgu odpowiedzialną za ruch. Rodzina zauważyła trudności, gdy Zayed miał dwa lata: nie mógł chodzić ani stać, a rezonans magnetyczny wykazał problem.

Zayed przeszedł kilka zabiegów chirurgicznych w celu poprawy sprawności ruchowej. Według fundacji przeszedł trzy operacje nogi, po których odbywał intensywną rehabilitację fizyczną i terapię mowy. Ojciec poinformował, że syn uczęszcza na trzy sesje fizjoterapii tygodniowo, a wsparcia finansowego rodzinie udzieliła fundacja Nahr Al Hayat.

Zayed uczy się w zwykłej szkole w Szardży razem ze starszą siostrą. Ojciec wyjaśnił, że wybrał zwykłą szkołę, ponieważ trudności syna mają charakter fizyczny, a nie intelektualny. Według niego zaproszenie na mecz stało się dla chłopca ważnym wsparciem psychologicznym.

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