Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что шиитское духовенство Ирана стоит за всеми основными проблемами Ближнего Востока. Как сообщает Jerusalem Post, такое заявление он сделал в пятницу, обсуждая необходимость войны США и Израиля против Ирана.

Заявления об экспансионизме

Рубио назвал общим фактором региональных кризисов шиитских клириков Ирана и их, по его словам, экспансионистский менталитет. По его мнению, опасность Ирана заключается в «революционном характере» действующего режима.

По словам госсекретаря, страной правит религиозный класс шиитского духовенства, представители которого стремятся экспортировать революцию, а не управлять государством. Рубио также утверждал, что иранские власти не учитывают состояние экономики страны.

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Ядерная программа и экономическое давление

Рубио связал с экспансионистской политикой Тегерана создание и поддержку группировки «Хезболла», поддержку военизированных формирований в Ираке и хуситов в Йемене, а также участие Ирана в сирийской гражданской войне.

Он также заявил, что Иран мог бы развивать ядерную энергетику, как Южная Корея, Япония и другие государства. В то же время Рубио утверждал, что Тегеран создаёт ракеты для ядерного оружия и обогащает уран сверх уровня, необходимого для энергетических нужд. Иран отрицает намерение создать ядерное оружие.

Госсекретарь признал, что конфликт непопулярен, однако назвал его необходимым. Он заявил, что экономическое давление США наносит иранскому режиму достаточный ущерб, поэтому дополнительные военные действия, по его мнению, не нужны.

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