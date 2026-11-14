美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，伊朗什叶派神职人员是中东所有主要问题的幕后推手。据《耶路撒冷邮报》报道，他于周五在讨论美以对伊朗开战的必要性时作出这一表态。

关于扩张主义的表态

鲁比奥称，伊朗什叶派神职人员及其所谓的扩张主义思维，是地区危机的共同因素。他认为，伊朗的危险在于现政权的“革命性质”。

这位国务卿表示，该国由什叶派神职人员的宗教阶层统治，其代表人物寻求输出革命，而非治理国家。鲁比奥还声称，伊朗当局不顾该国经济状况。

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核计划与经济压力

鲁比奥将真主党组织的建立与支持、对伊拉克准军事组织和也门胡塞武装的支持，以及伊朗参与叙利亚内战，与德黑兰的扩张主义政策联系起来。

他还表示，伊朗本可以像韩国、日本及其他国家一样发展核能。同时，鲁比奥声称，德黑兰正在制造用于核武器的导弹，并将铀浓缩至超过能源需求所需的水平。伊朗否认有意制造核武器。

这位国务卿承认，这场冲突并不受欢迎，但称其是必要的。他表示，美国的经济压力已对伊朗政权造成足够损害，因此在他看来，无需采取额外军事行动。

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