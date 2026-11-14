Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że szyickie duchowieństwo Iranu stoi za wszystkimi głównymi problemami na Bliskim Wschodzie. Jak podaje Jerusalem Post, złożył to oświadczenie w piątek, omawiając konieczność wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Oświadczenia o ekspansjonizmie

Rubio nazwał wspólnym czynnikiem regionalnych kryzysów szyickich duchownych Iranu oraz ich, jak to określił, ekspansjonistyczną mentalność. Jego zdaniem zagrożenie ze strony Iranu polega na „rewolucyjnym charakterze” obecnego reżimu.

Według sekretarza stanu krajem rządzi religijna klasa szyickiego duchowieństwa, której przedstawiciele dążą do eksportowania rewolucji, a nie do rządzenia państwem. Rubio twierdził również, że irańskie władze nie zwracają uwagi na stan gospodarki kraju.

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Program nuklearny i presja gospodarcza

Rubio powiązał z ekspansjonistyczną polityką Teheranu utworzenie i wspieranie ugrupowania Hezbollah, wspieranie formacji paramilitarnych w Iraku i Huti w Jemenie, a także udział Iranu w syryjskiej wojnie domowej.

Oświadczył również, że Iran mógłby rozwijać energetykę jądrową, tak jak Korea Południowa, Japonia i inne państwa. Jednocześnie Rubio twierdził, że Teheran buduje rakiety dla broni jądrowej i wzbogaca uran powyżej poziomu potrzebnego do celów energetycznych. Iran zaprzecza, że zamierza stworzyć broń jądrową.

Sekretarz stanu przyznał, że konflikt jest niepopularny, jednak nazwał go koniecznym. Oświadczył, że presja gospodarcza USA wyrządza reżimowi irańskiemu wystarczające szkody, dlatego jego zdaniem dodatkowe działania wojskowe nie są potrzebne.

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