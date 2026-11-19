W Bagdadzie Francuz Adrien Guihal, który nagrał oświadczenie ISIS o przyznaniu się do odpowiedzialności za atak ciężarówką w Nicei w 2016 roku, przyznał się do winy i poprosił o umożliwienie mu powrotu do Francji. W ataku w Nicei zginęło 86 osób. Jak informuje The National, rozprawa odbyła się w Sądzie Karnym w Karhu.

Zaprzeczył, że pełnił rolę przywódcy

41-letni Guihal, znany w ISIS jako Abu Osama al-Faransi, jest jednym z 47 francuskich członków ugrupowania, których w lipcu 2025 roku przeniesiono z północno-wschodniej Syrii do Iraku, aby byli sądzeni na podstawie irackiej ustawy antyterrorystycznej.

Podczas posiedzenia nalegał, że nie był jednym z przywódców ISIS, lecz wykonywał pracę tłumacza w biurze medialnym ugrupowania. Według jego słów przybył do Syrii w 2015 roku, przeszedł szkolenie religijne i wojskowe, a w 2017 roku dwukrotnie próbował uciec z ISIS, lecz został zatrzymany i uwięziony.

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Guihal oświadczył, że odrzuca ataki ISIS we Francji i żałuje swoich związków z ugrupowaniem. Powiedział sądowi, że przyznaje się do winy i ma nadzieję wrócić do swojego kraju.

Wyroki zostaną ogłoszone 26 listopada

Tego samego dnia sąd wysłuchał jeszcze sześciu oskarżonych, wśród których był 31-letni Nabil Ben Bahlouli. On również przyznał się do winy, wyraził skruchę i powiedział, że opuścił ISIS w 2018 roku. Według jego słów pracował w ugrupowaniu jako kierowca cysterny rozwożącej wodę.

Sędzia ma ogłosić wyroki wobec siedmiu oskarżonych 26 listopada. Dzień wcześniej ten sam sąd skazał sześciu Francuzów na dożywotnie więzienie za członkostwo w ISIS, w tym 45-letniego Thomasa Barnouina. Łącznie, według publikacji, skazano już 16 z 47 francuskich obywateli. W Iraku dożywotnie więzienie oznacza 20 lat pozbawienia wolności i jest automatycznie rozpatrywane przez Sąd Kasacyjny w ciągu 30 dni.

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