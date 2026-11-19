В Багдаде француз Адриен Гиаль, озвучивший заявление ИГИЛ о взятии ответственности за атаку грузовика в Ницце в 2016 году, признал вину и попросил разрешить ему вернуться во Францию. Во время атаки в Ницце погибли 86 человек. Как сообщает The National, слушание состоялось в Уголовном суде Карха.

Отрицал роль лидера

41-летний Гиаль, известный в ИГИЛ как Абу Осама аль-Фаранси, является одним из 47 французских членов группировки, которых в июле 2025 года перевели из северо-восточной Сирии в Ирак для судебного преследования по иракскому закону о борьбе с терроризмом.

На заседании он настаивал, что не был одним из руководителей ИГИЛ, а выполнял работу переводчика в медиаофисе группировки. По его словам, в Сирию он прибыл в 2015 году, прошёл религиозную и военную подготовку, а в 2017 году дважды пытался сбежать из ИГИЛ, однако был задержан и заключён в тюрьму.

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Гиаль заявил, что отказывается от атак ИГИЛ во Франции и сожалеет о связи с группировкой. Он сказал суду, что признаёт вину и надеется вернуться в свою страну.

Приговоры объявят 26 ноября

В тот же день суд заслушал ещё шестерых обвиняемых, среди которых был 31-летний Набиль Бен Бахлули. Он также признал вину, заявил о раскаянии и сказал, что покинул ИГИЛ в 2018 году. По его словам, в группировке он работал водителем автоцистерны, развозившей воду.

Судья должен объявить приговоры семи обвиняемым 26 ноября. Накануне этот же суд приговорил шестерых французов к пожизненному заключению за членство в ИГИЛ, в том числе 45-летнего Томаса Барнуэна. Всего, по данным издания, уже осуждены 16 из 47 французских граждан. В Ираке пожизненное заключение означает 20 лет лишения свободы и автоматически пересматривается Кассационным судом в течение 30 дней.

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