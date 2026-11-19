在巴格达，法国人阿德里安·吉亚尔承认有罪，并请求获准返回法国。吉亚尔曾为“伊斯兰国”就2016年尼斯卡车袭击事件宣称负责的声明配音。尼斯袭击造成86人死亡。据《The National》报道，听证会在卡尔赫刑事法院举行。

否认担任领导角色

41岁的吉亚尔在“伊斯兰国”中被称为阿布·奥萨马·法兰西，是47名法国籍组织成员之一。这些人于2025年7月从叙利亚东北部被转移到伊拉克，并将依据伊拉克反恐法受到起诉。

在庭审中，他坚称自己不是“伊斯兰国”的领导人之一，而是在该组织媒体办公室从事翻译工作。他称，自己于2015年抵达叙利亚，接受了宗教和军事训练，并于2017年两次试图逃离“伊斯兰国”，但被拘留并监禁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

吉亚尔表示，他谴责“伊斯兰国”在法国发动的袭击，并对与该组织有关联感到后悔。他告诉法庭，他承认有罪，并希望回到自己的国家。

判决将于11月26日宣布

同一天，法庭还听取了另外六名被告的陈述，其中包括31岁的纳比勒·本·巴赫卢利。他也承认有罪，表示悔过，并称自己于2018年离开“伊斯兰国”。他说，他在该组织中担任运水罐车司机。

法官将于11月26日宣布对这七名被告的判决。前一天，同一法院以加入“伊斯兰国”为由判处6名法国人无期徒刑，其中包括45岁的托马斯·巴尔努安。据该媒体报道，在47名法国公民中，已有16人被判刑。在伊拉克，无期徒刑意味着20年监禁，并将在30天内由最高上诉法院自动复审。

关注我们在