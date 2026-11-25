苏丹政府周三拒绝了埃塞俄比亚提出的主办并促进苏丹各方开展包容性对话的提议。喀土穆当局表示，其对亚的斯亚贝巴的中立性存有疑问，阿纳多卢通讯社报道。

关于缺乏中立性的声明

政府在国家通讯社SUNA发布的一份声明中表示，东道国的中立性以及对苏丹主权的尊重是参与该进程的必要条件。前一天，埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德邀请苏丹各方进行开放且全面的对话，埃塞俄比亚已准备好主办并支持这一对话。

苏丹当局重申了对埃塞俄比亚支持准军事组织快速支援部队（RSF）的指控。喀土穆还称，用于袭击苏丹的无人机是从埃塞俄比亚领土发射的。政府认为，鉴于这些指控，埃塞俄比亚不符合主办或促进对话所需的中立性要求。

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呼吁展开调查

喀土穆呼吁进行独立调查，以查明事实并确定对所述指控负有责任的人。政府还表示，保留采取必要外交和法律措施以维护国家主权的权利。

此外，苏丹呼吁非洲联盟以及其他地区和国际方面尊重其立场，不要让埃塞俄比亚参与有关组织或调解对话的安排。苏丹军队与RSF之间的战争自2023年4月以来一直持续，当时双方就将该准军事组织整合进正规武装部队的问题产生分歧。

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