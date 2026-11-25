Правительство Судана в среду отклонило предложение Эфиопии провести и содействовать инклюзивному диалогу между суданскими сторонами. Власти в Хартуме заявили, что ставят под сомнение нейтральность Аддис-Абебы, сообщает Anadolu Agency.

Заявления об отсутствии нейтральности

В заявлении, распространенном государственным агентством SUNA, правительство отметило, что нейтральность принимающей страны и уважение суверенитета Судана являются необходимыми условиями для участия в процессе. Накануне премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пригласил суданские стороны к открытому и всеобъемлющему диалогу, который Эфиопия была готова принять и поддержать.

Суданские власти повторили обвинения в адрес Эфиопии в поддержке военизированных Сил быстрого реагирования (RSF). В Хартуме также утверждают, что беспилотники для ударов по Судану запускались с территории Эфиопии. По мнению правительства, из-за этих обвинений Эфиопия не соответствует требованию нейтральности для проведения или содействия диалогу.

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Призыв к расследованию

Хартум призвал провести независимое расследование, чтобы установить факты и определить ответственных по изложенным обвинениям. Правительство также заявило, что оставляет за собой право принять необходимые дипломатические и юридические меры для защиты суверенитета страны.

Кроме того, Судан обратился к Африканскому союзу и другим региональным и международным сторонам с призывом уважать его позицию и не привлекать Эфиопию к договоренностям по организации или посредничеству в диалоге. Война между суданской армией и RSF продолжается с апреля 2023 года, когда между сторонами возникли разногласия относительно интеграции военизированного формирования в регулярные вооруженные силы.

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