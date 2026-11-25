Rząd Sudanu w środę odrzucił propozycję Etiopii dotyczącą goszczenia i ułatwienia inkluzywnego dialogu między stronami sudańskimi. Władze w Chartumie oświadczyły, że kwestionują neutralność Addis Abeby, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenia o braku neutralności

W oświadczeniu rozpowszechnionym przez państwową agencję SUNA rząd stwierdził, że neutralność kraju-gospodarza oraz poszanowanie suwerenności Sudanu są niezbędnymi warunkami udziału w procesie. Dzień wcześniej premier Etiopii Abiy Ahmed zaprosił sudańskie strony do otwartego i kompleksowego dialogu, który Etiopia była gotowa gościć i wspierać.

Władze Sudanu ponowiły oskarżenia wobec Etiopii o wspieranie paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). W Chartumie twierdzą również, że drony do ataków na Sudan były wystrzeliwane z terytorium Etiopii. Zdaniem rządu z powodu tych oskarżeń Etiopia nie spełnia wymogu neutralności koniecznego do goszczenia lub ułatwiania dialogu.

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Apel o śledztwo

Chartum wezwał do przeprowadzenia niezależnego śledztwa, aby ustalić fakty i wskazać osoby odpowiedzialne za przedstawione oskarżenia. Rząd oświadczył również, że zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych działań dyplomatycznych i prawnych w celu ochrony suwerenności kraju.

Ponadto Sudan zwrócił się do Unii Afrykańskiej oraz innych stron regionalnych i międzynarodowych z apelem o uszanowanie jego stanowiska i niewłączanie Etiopii do ustaleń dotyczących organizacji lub mediacji w dialogu. Wojna między armią sudańską a RSF trwa od kwietnia 2023 roku, gdy między stronami pojawiły się rozbieżności dotyczące integracji formacji paramilitarnej z regularnymi siłami zbrojnymi.

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