У Багдаді француз Адрієн Гіаль, який озвучив заяву ІДІЛ про відповідальність за напад вантажівки в Ніцці 2016 року, визнав провину та попросив дозволити йому повернутися до Франції. Під час атаки в Ніцці загинули 86 людей. Як повідомляє The National, слухання відбулося в Кримінальному суді Карха.

Заперечив роль лідера

41-річний Гіаль, відомий в ІДІЛ як Абу Осама аль-Фарансі, є одним із 47 французьких членів угруповання, яких у липні 2025 року перевели з північного сходу Сирії до Іраку для судового переслідування за іракським законом про боротьбу з тероризмом.

На засіданні він наполягав, що не був одним із керівників ІДІЛ, а виконував перекладацьку роботу в медіаофісі угруповання. За його словами, до Сирії він прибув 2015 року, пройшов релігійну та військову підготовку, а у 2017 році двічі намагався втекти з ІДІЛ, проте його затримали та ув'язнили.

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Гіаль заявив, що відмовляється від атак ІДІЛ у Франції та шкодує про зв'язок з угрупованням. Він сказав суду, що визнає провину й сподівається повернутися до своєї країни.

Вироки оголосять 26 листопада

Того ж дня суд заслухав ще шістьох обвинувачених, серед яких був 31-річний Набіль Бен Бахлулі. Він також визнав провину, заявив про каяття та сказав, що залишив ІДІЛ у 2018 році. За його словами, в угрупованні він працював водієм автоцистерни, що розвозила воду.

Суддя має оголосити вироки сімом обвинуваченим 26 листопада. Напередодні цей самий суд засудив шістьох французів до довічного ув'язнення за членство в ІДІЛ, зокрема 45-річного Томаса Барнуена. Загалом, за даними видання, засуджено вже 16 із 47 французьких громадян. В Іраку довічне ув'язнення означає 20 років позбавлення волі та автоматично переглядається Касаційним судом протягом 30 днів.

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