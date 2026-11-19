19 listopada Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Austrii z powodu niezgodności jej ustawodawstwa z unijnymi zasadami dotyczącymi europejskiego nakazu aresztowania. Chodzi w szczególności o przepisy zobowiązujące organy sądowe do odmowy wykonania takich nakazów, jeśli poszukiwana osoba jest obywatelem Austrii.

Jak informuje Anadolu Agency, Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Austrii w grudniu 2020 roku. Komisja uważa, że kraj nie dokonał pełnej i prawidłowej transpozycji niektórych przepisów decyzji ramowej UE w sprawie europejskiego nakazu aresztowania do prawa krajowego.

Podstawy zastrzeżeń

Sprawa dotyczy dwóch przepisów o fakultatywnych podstawach odmowy wykonania nakazu. Zgodnie z zasadami UE takie podstawy nie są obowiązkowe. Jednocześnie austriackie ustawodawstwo czyni je obowiązkowymi, jeśli poszukiwana osoba ma obywatelstwo Austrii.

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Ponadto ustawodawstwo Austrii przewiduje szersze podstawy odmowy wykonania nakazu, niż dopuszcza decyzja ramowa UE. Według Komisji Europejskiej utrudnia to prawidłowe stosowanie systemu europejskiego nakazu aresztowania.

Zmiany nie usunęły zastrzeżeń

Po zmianach legislacyjnych w 2021 roku Komisja Europejska podtrzymała swoje zastrzeżenia i w listopadzie 2023 roku wysłała Austrii kolejne wezwanie do usunięcia uchybienia. Austria przyznała istnienie części niedociągnięć i obiecała dalsze zmiany, jednak z powodu utrzymujących się zastrzeżeń Komisja wydała uzasadnioną opinię w lipcu 2024 roku.

W 2025 roku Austria przyjęła nowy kodeks karny, który uwzględnił część zastrzeżeń, w szczególności zezwalając na przekazywanie na podstawie europejskich nakazów aresztowania obywateli UE i obywateli państw trzecich. Jednak austriackie organy sądowe nadal są zobowiązane do odmowy wykonania takich nakazów wobec obywateli Austrii. Komisja Europejska podkreśliła, że decyzja ramowa nie zezwala na obowiązkową odmowę wyłącznie ze względu na obywatelstwo, ponieważ system opiera się na wzajemnym uznawaniu i zaufaniu między państwami członkowskimi UE.

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