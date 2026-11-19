Operator pocztowy Royal Mail oświadczył, że nie spodziewa się osiągnąć do przyszłego kwietnia wyznaczonych przez regulatora wskaźników terminowych doręczeń. Według firmy oznaczałoby to czwarty rok z rzędu bez realizacji celów regulacyjnych, informuje The Guardian.

Regulator Ofcom wymaga, aby 90% przesyłek pierwszej klasy było doręczanych w następnym dniu roboczym, a 95% listów drugiej klasy — w ciągu trzech dni roboczych. W drugim kwartale 2026 roku Royal Mail doręczyła na czas 82,5% listów pierwszej klasy, wobec 85% w pierwszym kwartale. Odsetek terminowo doręczonych listów drugiej klasy spadł z 91,4% do 87,2%.

Grzywny i dochodzenie

Organizacja charytatywna Citizens Advice skrytykowała jakość usług Royal Mail. Dyrektor organizacji ds. polityki Tom MacInnes stwierdził, że wysłanie listu nie powinno przypominać rzutu kostką, aby dowiedzieć się, czy dotrze on na czas.

Od 2023 roku Royal Mail została ukarana grzywnami o łącznej wartości 37 mln funtów za niewykonanie celów Ofcom. W czerwcu regulator wszczął dochodzenie, aby sprawdzić, czy firma nie dawała pierwszeństwa doręczaniu paczek przed listami. Sygnaliści i związki zawodowe zarzucali jej taką praktykę, czemu Royal Mail zaprzeczała.

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Przygotowania do sezonu świątecznego

Royal Mail przygotowuje się do najbardziej intensywnego okresu roku, który zaczyna się od wyprzedaży Black Friday przed Bożym Narodzeniem. Firma poinformowała o zatrudnieniu dodatkowych 22 tys. pracowników sezonowych.

Tego samego dnia spółka macierzysta International Distribution Services poinformowała o wzroście przychodów o 6,3%, do 6,85 mld funtów, w ciągu sześciu miesięcy do 27 września. Przychody Royal Mail wzrosły o 3,9%, do 4,13 mld funtów. W ciągu ostatniej dekady liczba listów obsługiwanych przez Royal Mail spadła o ponad połowę — z około 20 mld do 6,7 mld — podczas gdy liczba obsługiwanych przez nią adresów wzrosła o 4 mln.

W ubiegłym roku Ofcom zezwolił firmie na złagodzenie obowiązków dotyczących powszechnej usługi pocztowej: doręczanie listów drugiej klasy ograniczono do naprzemiennych dni roboczych, a doręczenia w soboty zlikwidowano. Royal Mail ogłosiła również plany redukcji do 2,5 tys. miejsc pracy w ramach restrukturyzacji.

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