邮政服务公司Royal Mail表示，预计到明年4月无法达到监管机构设定的及时投递指标。该公司称，这将意味着连续第四年未能完成监管目标，《卫报》报道。

监管机构Ofcom要求，90%的一类邮件须在下一个工作日送达，95%的二类信件须在三个工作日内送达。2026年第二季度，Royal Mail按时送达的一类信件占82.5%，低于第一季度的85%。按时送达的二类信件比例从91.4%降至87.2%。

罚款与调查

慈善机构Citizens Advice批评Royal Mail的服务质量。该机构政策主管汤姆·麦金尼斯表示，寄一封信不应像掷骰子一样，以此判断它是否会按时送达。

自2023年以来，Royal Mail因未达到Ofcom目标而被处以总计3700万英镑罚款。6月，监管机构启动调查，以核查该公司是否优先投递包裹而非信件。举报人和工会指控其存在这一做法，而Royal Mail予以否认。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为圣诞季做准备

Royal Mail正为一年中最繁忙的时期做准备，该时期始于圣诞节前的黑色星期五促销活动。公司表示，将额外招聘2.2万名季节性员工。

同日，母公司International Distribution Services报告称，在截至9月27日的六个月内，营收增长6.3%，至68.5亿英镑。Royal Mail的营收增长3.9%，至41.3亿英镑。在过去十年中，Royal Mail处理的信件数量减少了一半以上，从约200亿封降至67亿封，而其服务的地址数量增加了400万个。

去年，Ofcom允许该公司放宽其普遍邮政服务义务：二类信件的投递缩减为隔日工作日投递，周六投递被取消。Royal Mail还宣布，计划在重组过程中最多裁减2500个工作岗位。

关注我们在