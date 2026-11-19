Volkswagen planuje otworzyć pod koniec listopada w Wielkiej Brytanii zamówienia na elektrycznego kampera ID. Buzz Beach. Wersję elektrycznego minivana stworzono z myślą o kempingu, długich podróżach i noclegach w samochodzie. Będzie dostępna w konfiguracjach pięcio-, sześcio- i siedmiomiejscowych, podaje Electrek.

Miejsce do spania i klimatyzacja

ID. Buzz Beach otrzymał wyjmowaną podstawę łóżka i składany materac, na którym, według Volkswagena, mogą wygodnie spać dwie osoby. Materac ma wymiary 2,0 na 1,2 metra. W wersji pięciomiejscowej stelaż łóżka składa się w przestrzeni bagażowej, a w wariantach sześcio- i siedmiomiejscowych jest przechowywany pionowo za trzecim rzędem siedzeń.

Na potrzeby noclegu Volkswagen dodał tryb Overnight. Wykorzystuje on energię z akumulatora trakcyjnego do ciągłej, autonomicznej pracy klimatyzacji przez maksymalnie 48 godzin. Tryb można włączyć za pomocą centralnego ekranu dotykowego. We wnętrzu znajdują się także zaciemniające zasłony i kratki wentylacyjne w przednich bocznych szybach.

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Zasilanie na kempingu

Kamper obsługuje funkcję vehicle-to-load, która umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń elektrycznych z akumulatora samochodu. Standardowo przewidziano adapter do gniazdka 230 V: może on służyć do zasilania roweru elektrycznego, ładowania smartfona lub obsługi sprzętu kempingowego. Osobno będzie dostępne złącze kempingowe.

We wnętrzu przewidziano również ukryty składany zestaw ze stołem i krzesłami, który można przechowywać bez utraty przestrzeni wewnętrznej. Cena ID. Buzz Beach w Wielkiej Brytanii będzie zaczynać się od 53 955 funtów szterlingów bez VAT. Z uwzględnieniem VAT i kosztów OTR cena początkowa wyniesie 65 837 funtów szterlingów.

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