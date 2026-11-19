Європейська комісія 19 листопада вирішила звернутися до Суду Європейського Союзу у справі проти Австрії через невідповідність її законодавства правилам ЄС щодо європейського ордера на арешт. Йдеться, зокрема, про норми, які зобов’язують судові органи відмовляти у виконанні таких ордерів, якщо розшукувана особа є громадянином Австрії.

Як повідомляє Anadolu Agency, Єврокомісія розпочала процедуру порушення проти Австрії у грудні 2020 року. Комісія вважає, що країна не повністю та некоректно перенесла окремі положення рамкового рішення ЄС про європейський ордер на арешт до національного законодавства.

Підстави для претензій

Справу стосується двох положень про дискреційні підстави для відмови у виконанні ордера. За правилами ЄС такі підстави не є обов’язковими. Водночас австрійське законодавство робить їх обов’язковими, якщо розшукувана особа має австрійське громадянство.

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Крім того, законодавство Австрії передбачає ширші підстави для відмови у виконанні ордера, ніж це допускає рамкове рішення ЄС. За даними Єврокомісії, це перешкоджає належному застосуванню системи європейського ордера на арешт.

Зміни не усунули зауважень

Після законодавчих змін 2021 року Єврокомісія зберегла свої зауваження та у листопаді 2023 року надіслала Австрії ще один лист із формальним повідомленням. Австрія визнала частину недоліків і пообіцяла подальші зміни, однак через збереження претензій Комісія видала мотивований висновок у липні 2024 року.

У 2025 році Австрія ухвалила новий кримінальний кодекс, який врахував частину зауважень, зокрема дозволив передавати за європейськими ордерами громадян ЄС та громадян третіх країн. Проте австрійські судові органи й надалі зобов’язані відмовляти у виконанні таких ордерів щодо громадян Австрії. Єврокомісія наголосила, що рамкове рішення не дозволяє обов’язкову відмову лише через громадянство, оскільки система ґрунтується на взаємному визнанні та довірі між державами-членами ЄС.

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