19 ноября Европейская комиссия решила обратиться в Суд Европейского Союза по делу против Австрии из-за несоответствия ее законодательства правилам ЕС о европейском ордере на арест. Речь, в частности, идет о нормах, обязывающих судебные органы отказывать в исполнении таких ордеров, если разыскиваемое лицо является гражданином Австрии.

Как сообщает Anadolu Agency, Еврокомиссия начала процедуру нарушения против Австрии в декабре 2020 года. Комиссия считает, что страна не полностью и некорректно перенесла отдельные положения рамочного решения ЕС о европейском ордере на арест в национальное законодательство.

Основания для претензий

Дело касается двух положений о дискреционных основаниях для отказа в исполнении ордера. По правилам ЕС такие основания не являются обязательными. В то же время австрийское законодательство делает их обязательными, если разыскиваемое лицо имеет гражданство Австрии.

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Кроме того, законодательство Австрии предусматривает более широкие основания для отказа в исполнении ордера, чем допускает рамочное решение ЕС. По данным Еврокомиссии, это препятствует надлежащему применению системы европейского ордера на арест.

Изменения не устранили замечаний

После законодательных изменений 2021 года Еврокомиссия сохранила свои замечания и в ноябре 2023 года направила Австрии еще одно письмо с официальным уведомлением. Австрия признала часть недостатков и пообещала дальнейшие изменения, однако из-за сохраняющихся претензий Комиссия вынесла мотивированное заключение в июле 2024 года.

В 2025 году Австрия приняла новый уголовный кодекс, который учел часть замечаний, в частности разрешил передавать по европейским ордерам граждан ЕС и граждан третьих стран. Однако австрийские судебные органы по-прежнему обязаны отказывать в исполнении таких ордеров в отношении граждан Австрии. Еврокомиссия подчеркнула, что рамочное решение не допускает обязательного отказа исключительно из-за гражданства, поскольку система основана на взаимном признании и доверии между государствами-членами ЕС.

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