11月19日，欧洲委员会决定就奥地利立法不符合欧盟有关欧洲逮捕令规则一事，将针对奥地利的案件提交欧洲联盟法院。尤其涉及要求司法机关在被通缉者为奥地利公民时拒绝执行此类逮捕令的规定。

据阿纳多卢通讯社报道，欧洲委员会于2020年12月对奥地利启动了侵权程序。委员会认为，该国未能将欧盟关于欧洲逮捕令的框架决定中的若干条款完整且正确地转化为国内法。

提出异议的依据

该案涉及两项关于拒绝执行逮捕令的酌情理由的规定。根据欧盟规则，这些理由并非强制性理由。与此同时，奥地利立法规定，如果被通缉者拥有奥地利国籍，这些理由即为强制性理由。

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此外，奥地利立法规定的拒绝执行逮捕令理由，比欧盟框架决定所允许的范围更广。欧洲委员会表示，这妨碍了欧洲逮捕令制度的妥善适用。

修改未消除疑虑

在2021年立法修改后，欧洲委员会仍保留其疑虑，并于2023年11月向奥地利发出另一封正式通知函。奥地利承认部分缺陷并承诺作出进一步修改，但由于相关疑虑仍未消除，委员会于2024年7月发表了合理意见。

2025年，奥地利通过了一部新的刑法典，其中采纳了部分意见，尤其是允许根据欧洲逮捕令移交欧盟公民和第三国公民。然而，奥地利司法机关仍必须拒绝执行针对奥地利公民的此类逮捕令。欧洲委员会强调，框架决定不允许仅因国籍而强制拒绝，因为该制度以欧盟成员国之间的相互承认和信任为基础。

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