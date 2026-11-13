W Izraelu lider partii Jaszar, Gadi Eizenkot, poparł członka Knesetu Elisafa Pereca w związku z dyskusjami o możliwym udziale partii arabskich w przyszłej koalicji rządowej. Oświadczył również, że arabscy obywatele kraju stali się celem „rasistowskiej i brutalnej kampanii delegitymizacji”, informuje „Jerusalem Post”.

Poparcie dla Elisafa Pereca

Oświadczenie Eizenkota padło po słowach Miriam Perec — laureatki Nagrody Izraela i matki Elisafa Pereca. Powiedziała ona, że jej syn opuści Kneset, jeśli jego partia wejdzie do koalicji z partią arabską. Jej zdaniem arabska partia „pod żadnym pozorem” nie powinna decydować o tym, czy Izrael przystąpi do wojny.

Eizenkot oświadczył, że zna rodzinę Perec od niemal 30 lat, wyraził poparcie dla Miriam Perec i podkreślił zaufanie do jej syna. Jednocześnie poinformował o „toksycznej i brzydkiej kampanii”, która, jak stwierdził, obejmuje tysiące ostrych i obraźliwych wiadomości kierowanych do poszczególnych deputowanych Jaszaru oraz członków ich rodzin.

Lider partii dodał, że zarzuty wobec wybranego przez niego kursu politycznego powinny być kierowane osobiście do niego, a nie polegać na wywieraniu presji na innych członków partii za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez obelgi.

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Oświadczenie o arabskich obywatelach

Eizenkot oświadczył, że arabscy obywatele Izraela stali się ofiarami kampanii delegitymizacji, którą — jak twierdzi — z powodów politycznych podsycają ustępujący premier i jego otoczenie. Podkreślił, że szef rządu musi reprezentować wszystkich obywateli, w tym tych, którzy na niego nie głosowali.

Według Eizenkota arabscy obywatele są częścią izraelskiego społeczeństwa, a próby ich marginalizowania lub piętnowania jako grupy są sprzeczne z wartościami żydowskiego i demokratycznego państwa. Zaznaczył, że można nie zgadzać się z wypowiedziami lub działaniami partii arabskich i ich liderów, jednak nie usprawiedliwia to oszczerczych zarzutów wobec całego sektora społeczeństwa.

Tworzenie rządu

Eizenkot ostrzegł również przed trudnymi i ważnymi nadchodzącymi tygodniami oraz oświadczył, że chce jak najszybciej utworzyć stabilny rząd. Poinformował o spotkaniu z premierem Binjaminem Netanjahu i sekretarzem wojskowym w sprawie sytuacji bezpieczeństwa, lecz nie ujawnił szczegółów rozmowy. Jego zdaniem sytuacja bezpieczeństwa i sytuacja wewnętrznopolityczna wymagają ścisłego nadzoru nad rządem w delikatnym okresie przejściowym.

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