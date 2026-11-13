В Израиле лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот поддержал депутата Кнессета Элисафа Переца на фоне дискуссий о возможном участии арабских партий в будущей правительственной коалиции. Он также заявил, что арабские граждане страны стали объектом «расистской и насильственной кампании делегитимизации», сообщает Jerusalem Post.

Поддержка Элисафа Переца

Заявление Айзенкота прозвучало после слов Мириам Перец — лауреата Премии Израиля и матери Элисафа Переца. Она сказала, что ее сын покинет Кнессет, если его партия войдет в коалицию с арабской партией. По ее словам, арабская партия «ни при каких обстоятельствах» не должна определять, вступит ли Израиль в войну.

Айзенкот заявил, что знаком с семьей Перец почти 30 лет, выразил поддержку Мириам Перец и подчеркнул доверие к ее сыну. В то же время он сообщил о «токсичной и уродливой кампании», которая, по его словам, включает тысячи жестких и оскорбительных сообщений в адрес отдельных депутатов «Яшар» и членов их семей.

Глава партии добавил, что претензии к выбранному им политическому курсу следует адресовать лично ему, а не оказывать давление на других членов партии через посредников или оскорбления.

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Заявление об арабских гражданах

Айзенкот заявил, что арабские граждане Израиля стали жертвами кампании делегитимизации, которую, по его словам, по политическим мотивам подпитывают уходящий премьер-министр и его окружение. Он подчеркнул, что глава правительства должен представлять всех граждан, в том числе тех, кто за него не голосовал.

По словам Айзенкота, арабские граждане являются частью израильского общества, а попытки маргинализировать их или клеймить как группу противоречат ценностям еврейского и демократического государства. Он отметил, что можно не соглашаться с заявлениями или действиями арабских партий и их лидеров, однако это не оправдывает клевету на целый сектор общества.

Формирование правительства

Айзенкот также предупредил о сложных и важных ближайших неделях и заявил, что стремится как можно скорее сформировать стабильное правительство. Он сообщил о встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и военным секретарем по поводу ситуации в сфере безопасности, но не раскрыл деталей разговора. По его словам, ситуация в сфере безопасности и внутренняя политическая ситуация требуют пристального контроля за правительством в чувствительный переходный период.

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