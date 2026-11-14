Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с сенаторами и членами Палаты представителей от Республиканской и Демократической партий над Motion Picture, Television, and Entertainment Revitalization Act — инициативой о федеральных налоговых стимулах для кино- и телеиндустрии. Об этом он написал в Truth Social на фоне общенациональной приостановки авиарейсов в США, сообщает Variety.

Поддержка законодательной инициативы

В своем посте Трамп назвал среди участников работы над инициативой сенаторов Тима Скотта, Адама Шиффа, Джона Корнина, Рафаэля Уорнока, Алекса Падилью, Марка Уорнера, Дика Дурбина и других законодателей. Он также упомянул членов Палаты представителей Джейсона Смита, Натаниэля Морана, Брайана Джека и Линду Санчес.

Трамп заявил, что индустрия развлечений в значительной степени переместилась в Канаду, Великобританию, Австралию и другие страны из-за налоговых стимулов. По его словам, принятие законодательства окажет положительное влияние на сотни тысяч работников физического труда, а средства, потраченные на налоговые льготы, якобы будут компенсированы поступлениями в государственную казну.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Приостановка авиарейсов

На момент публикации Трамп не комментировал масштабную приостановку полетов, из-за которой задержали более 10 тысяч рейсов. После введения ограничений министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что это не является повторением атак 11 сентября, а связано со сбоем телекоммуникаций.

Трамп также сообщил, что встречи с лидерами обеих партий для продвижения инициативы уже готовятся, и назвал ее двухпартийной.

Читай нас в