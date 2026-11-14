Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że współpracuje z senatorami i członkami Izby Reprezentantów z Partii Republikańskiej i Demokratycznej nad Motion Picture, Television, and Entertainment Revitalization Act — inicjatywą dotyczącą federalnych zachęt podatkowych dla branży filmowej i telewizyjnej. Napisał o tym w Truth Social w czasie ogólnokrajowego wstrzymania lotów w USA, informuje Variety.

Poparcie dla inicjatywy ustawodawczej

W swoim wpisie Trump wymienił wśród osób pracujących nad inicjatywą senatorów Tima Scotta, Adama Schiffa, Johna Cornyna, Raphaela Warnocka, Alexa Padillę, Marka Warnera, Dicka Durbina oraz innych ustawodawców. Wspomniał także o członkach Izby Reprezentantów: Jasonie Smithie, Nathanielu Moranie, Brianie Jacku i Lindzie Sanchez.

Trump oświadczył, że branża rozrywkowa w dużej mierze przeniosła się do Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i innych krajów z powodu zachęt podatkowych. Według niego uchwalenie przepisów pozytywnie wpłynie na setki tysięcy pracowników fizycznych, a środki wydane na ulgi podatkowe rzekomo zostaną zrekompensowane wpływami do skarbu państwa.

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Wstrzymanie lotów

W chwili publikacji Trump nie skomentował zakrojonego na szeroką skalę wstrzymania lotów, które opóźniło ponad 10 tysięcy rejsów. Po wprowadzeniu ograniczeń sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin oświadczył, że nie jest to powtórzenie ataków z 11 września, lecz sytuacja związana z awarią telekomunikacyjną.

Trump poinformował również, że przygotowywane są już spotkania z liderami obu partii w celu promowania inicjatywy, którą nazwał ponadpartyjną.

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