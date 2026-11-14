美国总统唐纳德·特朗普表示，他正与共和党和民主党的参议员及众议院议员合作推进《电影、电视和娱乐振兴法案》（Motion Picture, Television, and Entertainment Revitalization Act），这是一项关于为电影和电视行业提供联邦税收激励的倡议。在美国全国范围航班暂停的背景下，他在Truth Social上写道，《综艺》报道。

支持立法倡议

特朗普在帖子中列举了参与该倡议工作的人员，包括参议员蒂姆·斯科特、亚当·希夫、约翰·科宁、拉斐尔·沃诺克、亚历克斯·帕迪利亚、马克·华纳、迪克·德宾以及其他立法者。他还提到了众议院议员杰森·史密斯、纳撒尼尔·莫兰、布赖恩·杰克和琳达·桑切斯。

特朗普表示，由于税收激励，娱乐产业在很大程度上已转移至加拿大、英国、澳大利亚和其他国家。他称，通过这项立法将对数十万体力劳动者产生积极影响，而用于税收优惠的资金据称将由流入国库的收入抵消。

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航班暂停

截至发稿时，特朗普尚未就大规模航班暂停发表评论，此次事件导致超过1万架次航班延误。限制措施实施后，国土安全部长马克韦恩·马林表示，这并非9·11袭击的重演，而是与电信故障有关。

特朗普还表示，为推动这项倡议而与两党领导人举行的会晤已在筹备中，并称该倡议具有两党性质。

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