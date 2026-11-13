在以色列，“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特在有关阿拉伯政党可能参与未来执政联盟的讨论中支持了议会议员埃利萨夫·佩雷茨。他还表示，该国阿拉伯公民已成为一场“种族主义和暴力的去合法化运动”的目标，据《耶路撒冷邮报》报道。

支持埃利萨夫·佩雷茨

艾森科特的声明是在米丽娅姆·佩雷茨发表言论后作出的。她是以色列奖得主，也是埃利萨夫·佩雷茨的母亲。她表示，如果儿子所在的政党与阿拉伯政党组建联盟，他将离开议会。她称，阿拉伯政党“在任何情况下”都不应决定以色列是否参战。

艾森科特表示，他与佩雷茨家族相识近30年，表达了对米丽娅姆·佩雷茨的支持，并强调了对其儿子的信任。同时，他提到了一场“有毒且丑陋的运动”。他表示，这场运动包括数千条针对个别“亚沙尔”党议员及其家属的严厉和侮辱性信息。

这位党领导人补充说，对他所选择的政治路线的批评应当直接针对他本人，而不应通过中间人或侮辱手段向其他党员施压。

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关于阿拉伯公民的声明

艾森科特表示，以色列阿拉伯公民已成为一场去合法化运动的受害者；据他所说，即将卸任的总理及其身边人士出于政治动机助长了这场运动。他强调，政府首脑必须代表所有公民，包括那些没有投票给他的人。

艾森科特表示，阿拉伯公民是以色列社会的一部分，试图将他们边缘化或将其作为一个群体加以污名化，违背了犹太和民主国家的价值观。他指出，人们可以不同意阿拉伯政党及其领导人的言论或行动，但这并不能为诽谤整个社会群体提供正当理由。

组建政府

艾森科特还警告说，未来几周将是艰难而重要的时期，并表示希望尽快组建一个稳定的政府。他透露，自己曾就安全局势与总理本雅明·内塔尼亚胡及军事秘书会面，但未披露谈话细节。他表示，安全和国内政治局势需要在敏感的过渡时期对政府进行密切监督。

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