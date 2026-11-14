Суд в России назначил Тюльпанову семь суток ареста — Meduza

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в России, государстве-агрессоре, назначил Владиславу Тюльпанову семь суток административного ареста за демонстрацию запрещенной символики. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщает Meduza.

Ссылка на Instagram

По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, основанием для привлечения Тюльпанова к ответственности стала ссылка на его аккаунт в Instagram, размещенная в Telegram-канале. Об этом пресс-служба сообщила изданию Rotonda.

Тюльпанов полностью признал вину и убрал ссылку из описания профиля. Ему 21 год. На своем сайте и в соцсетях он называет себя самым молодым и самым известным политиком России, а также регулярно указывает, что его крестная мать — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Попытки вступить в «Единую Россию»

Тюльпанов неоднократно пытался вступить в партию «Единая Россия». В 2025 году он получил партбилет от чеченского регионального отделения, заявив, что ему препятствовали вступить в партию в Санкт-Петербурге.

Вскоре чеченское отделение исключило его из партии, указав на дискредитацию «Единой России». Позднее заявление Тюльпанова о вступлении в партию в Санкт-Петербурге отклонили.

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