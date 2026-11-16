Реальные зарплаты в Южной Корее выросли лишь на 0,2% — Korea Herald

В Южной Корее средние реальные зарплаты в 2021–2025 годах выросли лишь на 0,2%, тогда как в предыдущее десятилетие они суммарно увеличились на 24%. К такому выводу пришёл государственный Корейский институт развития (KDI), сообщает Korea Herald. Институт связал слабый рост покупательной способности работников со снижением производительности за пределами производства полупроводников.

Разрыв между чипами и другими отраслями

Производительность в производстве полупроводников в 2021–2025 годах в среднем росла на 8,5% ежегодно. В то же время за пределами этого сектора она в среднем сокращалась на 0,4% в год.

KDI измерял производительность на основе финансовой отчётности компаний, подлежащих внешнему аудиту. Показатель, основанный на выручке, отражает влияние технологий, спроса, цен продажи и условий конкуренции и позволяет оценить способность компаний повышать оплату труда.

Номинальная зарплата в производстве электроники, к которому относится и сектор полупроводников, за этот период выросла на 21,6%. В то же время отрасли, где средняя реальная зарплата снизилась, охватывали 53,2% работников, проанализированных KDI.

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В первом полугодии реальная заработная плата в стране выросла на 0,3%. Однако регулярная оплата труда — без выплат за сверхурочную работу и специальных выплат, включая премии, — после учёта инфляции сократилась на 0,3%.

Финансовое давление на предприятия

Институт подсчитал, что различия в темпах роста производительности объясняют примерно треть разрыва в 9 процентных пунктов между динамикой реальной регулярной зарплаты в производстве электроники и других отраслях в 2021–2025 годах. В KDI отметили, что небольшая доля занятых в индустрии полупроводников ограничивает её влияние на средний уровень зарплат в стране.

Финансовое положение компаний за пределами сектора чипов также ухудшилось. Доля добавленной стоимости, созданной предприятиями, чей операционный доход в течение трёх лет подряд не покрывал процентные расходы, выросла с 3,2% в 2021 году до 6,2% в 2025 году.

KDI призвал компании развивать производство с более высокой добавленной стоимостью и устранять барьеры для выхода новых бизнесов на рынок. Институт также подчеркнул необходимость поддержки работников при смене работы и переквалификации.

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