韩国平均实际工资在2021至2025年间仅增长0.2%，而在此前十年累计增长了24%。韩国政府下属的韩国开发研究院（KDI）公布了这一结论，《韩国先驱报》报道。该研究院将劳动者购买力增长疲弱与半导体制造业以外生产率下降联系起来。

芯片与其他行业之间的差距

2021至2025年间，半导体制造业的生产率平均每年增长8.5%。与此同时，该行业以外的生产率平均每年下降0.4%。

KDI根据接受外部审计企业的财务报表衡量生产率。以收入为基础的指标反映了技术、需求、销售价格和竞争条件的影响，并可评估企业提高劳动报酬的能力。

包括半导体行业在内的电子制造业名义工资在此期间增长了21.6%。与此同时，平均实际工资下降的行业涵盖了KDI分析的53.2%的劳动者。

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今年上半年，该国实际工资增长0.3%。然而，常规工资——不包括加班费和包括奖金在内的特别支付——在计入通胀后下降了0.3%。

企业面临的财务压力

该研究院计算得出，生产率增速的差异解释了2021至2025年间电子制造业与其他行业实际常规工资变化之间9个百分点差距的大约三分之一。KDI指出，半导体行业就业者占比较小，限制了其对全国平均工资水平的影响。

芯片行业以外企业的财务状况也有所恶化。连续三年营业利润未能覆盖利息支出的企业所创造增加值占比，从2021年的3.2%升至2025年的6.2%。

KDI呼吁企业发展更高附加值的生产，并消除新企业进入市场的障碍。该研究院还强调，需要在劳动者更换工作和再培训期间为其提供支持。

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