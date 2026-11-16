Realne płace w Korei Południowej wzrosły tylko o 0,2% — Korea Herald

W Korei Południowej średnie realne płace w latach 2021–2025 wzrosły jedynie o 0,2%, podczas gdy w poprzedniej dekadzie łącznie zwiększyły się o 24%. Do takiego wniosku doszedł państwowy Koreański Instytut Rozwoju (KDI), informuje Korea Herald. Instytut powiązał słaby wzrost siły nabywczej pracowników ze spadkiem produktywności poza produkcją półprzewodników.

Przepaść między chipami a innymi branżami

Produktywność w produkcji półprzewodników w latach 2021–2025 rosła średnio o 8,5% rocznie. Jednocześnie poza tym sektorem spadała średnio o 0,4% rocznie.

KDI mierzył produktywność na podstawie sprawozdań finansowych firm podlegających zewnętrznemu audytowi. Wskaźnik oparty na przychodach odzwierciedla wpływ technologii, popytu, cen sprzedaży i warunków konkurencji oraz pozwala ocenić zdolność firm do podnoszenia wynagrodzeń.

Płace nominalne w produkcji elektroniki, do której należy również sektor półprzewodników, wzrosły w tym okresie o 21,6%. Jednocześnie branże, w których średnia realna płaca spadła, obejmowały 53,2% pracowników przeanalizowanych przez KDI.

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W pierwszym półroczu realne wynagrodzenia w kraju wzrosły o 0,3%. Jednak regularne wynagrodzenie — bez płatności za nadgodziny i płatności specjalnych, w tym premii — po uwzględnieniu inflacji spadło o 0,3%.

Presja finansowa na przedsiębiorstwa

Instytut wyliczył, że różnice w tempie wzrostu produktywności wyjaśniają około jedną trzecią 9-punktowej różnicy między dynamiką realnych regularnych płac w produkcji elektroniki a innymi branżami w latach 2021–2025. KDI zaznaczył, że niewielki udział zatrudnionych w przemyśle półprzewodników ogranicza jego wpływ na średni poziom płac w kraju.

Sytuacja finansowa firm spoza sektora chipów również się pogorszyła. Udział wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa, których zysk operacyjny przez trzy kolejne lata nie pokrywał kosztów odsetkowych, wzrósł z 3,2% w 2021 roku do 6,2% w 2025 roku.

KDI wezwał firmy do rozwijania produkcji o wyższej wartości dodanej oraz usuwania barier dla wejścia nowych przedsiębiorstw na rynek. Instytut podkreślił również potrzebę wspierania pracowników przy zmianie pracy i przekwalifikowaniu.

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